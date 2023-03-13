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РФ уменьшила количество кораблей в Черном море и продолжает удерживать ракетоносители в пунктах базирования
По состоянию на 13 марта в Черном море находятся четыре вражеских корабля, а в Азовском – один. При этом ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ .
В Средиземном море находятся 7 вражеских кораблей, из них три – носители "калибров", общий залп составляет 20 ракет.
- Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала о том, что, несмотря на шторм, по меньшей мере один надводный ракетоноситель снаряжен восемью ракетами и готов к выводу из пункта базирования.
- 12 марта в Черном море было 5 вражеских кораблей.
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