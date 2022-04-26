РФ угрожает "высокоточными" обстрелами Киева в случае применения Украиной британского оружия по российской территории
Минобороны России заявило, что будет наносить удары по "британским советникам", которые, по мнению страны-агрессора, находятся в Киеве
Об этом сообщает РИА Новости.
Там отреагировали на заявление министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи о том, что Украина имеет право атаковать объекты в России, так как россияне являются агрессорами.
"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов в ответ высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", - говорится в сообщении.
Россияне заявили, что "советники, которые находятся в украинских центрах принятия решений в Киеве, не будут проблемой" в случае подобных ударов.
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