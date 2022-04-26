РФ угрожает "высокоточными" обстрелами Киева в случае применения Украиной британского оружия по российской территории

Об этом сообщает РИА Новости.



Там отреагировали на заявление министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Гиппи о том, что Украина имеет право атаковать объекты в России, так как россияне являются агрессорами.

"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов в ответ высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве", - говорится в сообщении.

Россияне заявили, что "советники, которые находятся в украинских центрах принятия решений в Киеве, не будут проблемой" в случае подобных ударов.