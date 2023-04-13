Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам чиновника, РФ уже более 4 месяцев незаконно удерживает 25-летнюю Ление только за то, что та - гражданка Украины.

"В настоящее время Ление Умерова - в изоляторе временного содержания во Владикавказе. Ей систематически обвиняют в надуманных обвинениях в неповиновении российским правоохранителям. Причина на самом деле другая - девушка отказалась от российского гражданства во время принудительной паспортизации во временно оккупированном Крыму", - написал Лубина.

4 декабря 2022 года российские силовики задержали девушку после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться в временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом. Ее обвинили в нарушении правил режимной зоны.

В тот же день Умерову поместили в Центр временного содержания иностранных граждан во Владикавказе. Позже российский суд признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" (ч.1 ст. 18 КоАП РФ) и оштрафовал на две тысячи рублей. С тех пор админарест каждый раз продолжают.

По словам чиновника, с начала полномасштабного вторжения Россия беспрецедентно усилила репрессии крымских татар, бросая их за решетку по сфабрикованным делам. Таким образом, агрессор пытается подавить сопротивление на территории украинского полуострова.