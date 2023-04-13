РФ удерживает в заложниках украинку после ее отказа от российского гражданства, - Лубинец
Крымскую татарку Ление Умерову уже более 4 месяцев незаконно удерживают под арестом во Владикавказе. Ранее девушка отказалась от российского гражданства во время принудительной паспортизации во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По словам чиновника, РФ уже более 4 месяцев незаконно удерживает 25-летнюю Ление только за то, что та - гражданка Украины.
"В настоящее время Ление Умерова - в изоляторе временного содержания во Владикавказе. Ей систематически обвиняют в надуманных обвинениях в неповиновении российским правоохранителям. Причина на самом деле другая - девушка отказалась от российского гражданства во время принудительной паспортизации во временно оккупированном Крыму", - написал Лубина.
4 декабря 2022 года российские силовики задержали девушку после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться в временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом. Ее обвинили в нарушении правил режимной зоны.
В тот же день Умерову поместили в Центр временного содержания иностранных граждан во Владикавказе. Позже российский суд признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" (ч.1 ст. 18 КоАП РФ) и оштрафовал на две тысячи рублей. С тех пор админарест каждый раз продолжают.
По словам чиновника, с начала полномасштабного вторжения Россия беспрецедентно усилила репрессии крымских татар, бросая их за решетку по сфабрикованным делам. Таким образом, агрессор пытается подавить сопротивление на территории украинского полуострова.
- Во временно оккупированном Крыму захватчики незаконно удерживают 168 крымских политзаключенных и около 20 южан Украины.
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что украинским политзаключенным в РФ и на территории временно оккупированного Крыма систематически отказывают в необходимой медицинской помощи.
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