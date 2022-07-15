РФ удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех БТГ, - Генштаб ВСУ
Российский агрессор для сдерживания украинских сил на Сиверском направлении удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех БТГ
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечернем отчете.
Волынь и Полесье
В воздушном пространстве Беларуси отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил РФ.
Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства северных соседей.
Сиверское направление
"С целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп", - говорится в отчете.
Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.
Слобожанщина
РФ воспользовалась ствольной и реактивной артиллерией для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Победы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного. Нанес авиаудару вблизи Верхнего Салтова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36
Покупка 36Продажа 36.82
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.83
- Актуальное
- Важное