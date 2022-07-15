Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечернем отчете.

Волынь и Полесье

В воздушном пространстве Беларуси отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил РФ.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства северных соседей.

Сиверское направление

"С целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех батальонных тактических групп", - говорится в отчете.

Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Кучеровки и Покровки Сумской области.

Слобожанщина

РФ воспользовалась ствольной и реактивной артиллерией для обстрелов районов Харькова, Старой Гнилицы, Русской Лозовой, Украинки, Русских Тишков, Победы, Никольского, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепиля, Новониколаевки, Новой Дмитровки, Дибровного, Богородичного. Нанес авиаудару вблизи Верхнего Салтова.

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