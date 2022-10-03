РФ удерживает в Черном море три ракетоносителя с 32 "калибрами"
Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 8 боевых кораблей, из них три ракетоносителя с 32 крылатыми ракетами "Калибр"
Об этом говорят в ОК "Юг".
"Корабельная группировка вражеского флота состоит из 8 боевых кораблей, которые по-прежнему маневрируют, укрываясь за Крымским полуостровом. Наготове 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя, на борту которых 32 крылатые ракеты "Калибр"", - говорится в сообщении.
В свою очередь в Черном море функционирование зерновых коридоров проходит по плану. Однако усиление шторма в море повышает минную опасность.
Враг продолжает угрозы и шантаж техногенными катастрофами путем нанесения ракетных ударов, вероятность применения дронов-камикадзе также на достаточно высоком уровне.
"Не подвергайте себя опасности, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте порядок действий и правил. В местах обстрелов и ударов не приближайтесь к подозрительным предметам, сообщите о них компетентным органам, доверьте работу профессионалам", - советуют украинские военные.
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