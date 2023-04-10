РФ удерживает в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
По состоянию на утро 10 апреля Россия удерживает в Черном море четыре корабля, из которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Он снабжен четырьмя ракетами
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находятся 7 российских кораблей, из которых три – ракетоносители. Общий залп может составлять до 20 "калибров".
- 9 апреля в Черном море было два ракетоносителя с восемью "калибрами" на борту.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное