РФ удерживает в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся 7 российских кораблей, из которых три – ракетоносители. Общий залп может составлять до 20 "калибров".