РФ удерживает в Черном море 6 кораблей, среди них один подводный ракетоноситель
Наталья Гуменюк сообщила, что по состоянию на 25 июня россияне вывели на боевое дежурство в Черное море 6 кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель
Об этом начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.
По ее словам, в настоящее время 4 ракеты типа "Калибр" готовы к применению. Гуменюк также отметила, что остальные ракетоносители сейчас находятся в пунктах базирования и пояснила, что одной из причин может быть погода.
"Сейчас на боевом дежурстве в Черном море 6 кораблей, среди которых один ракетоноситель и он подводный. Это усложненная работа для ПВО, но невозможна. 4 ракеты типа "Калибр" готовы к применению, остальные ракетоносители заведены в пункты базирования, вполне возможно, что и из-за погоды, потому что она ухудшается, есть штормовое предупреждение", - говорит спикер.
- По состоянию на утро 24 июня Россия держала в Черном и Средиземном морях четыре ракетоносителя с общим залпом до 22 ракет "калибр"
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