РФ удерживает в Черном море 6 кораблей, среди них один подводный ракетоноситель

Об этом начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, в настоящее время 4 ракеты типа "Калибр" готовы к применению. Гуменюк также отметила, что остальные ракетоносители сейчас находятся в пунктах базирования и пояснила, что одной из причин может быть погода.

"Сейчас на боевом дежурстве в Черном море 6 кораблей, среди которых один ракетоноситель и он подводный. Это усложненная работа для ПВО, но невозможна. 4 ракеты типа "Калибр" готовы к применению, остальные ракетоносители заведены в пункты базирования, вполне возможно, что и из-за погоды, потому что она ухудшается, есть штормовое предупреждение", - говорит спикер.