Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море – без изменений района маневрирования, состава, задач и угроз. Те же 4 носителя 28 "калибров" наготове для нанесения ударов по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Поэтому угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши.

"Враг не прекращает практики коварных обстрелов мирных населенных пунктов в тыловых районах, поэтому действия по сигналам тревог должны быть четкими и быстрыми. Не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь к ограничениям военного положения. Будьте бдительны и сознательны, получая и распространяя информацию, чтобы не врага, не расширять панику, поддерживать и помогать Силам обороны", - советуют в ОК "Юг".

Украинское войско и дальше наносит мощные удары по оккупантам на Южнобужском направлении. За 25 сентября враг потерял 43 солдата, штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и 5 складов с боеприпасами.

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