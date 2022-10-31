Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Корабельная группировка вражеских сил в Черном море насчитывает 8 кораблей, маневрирует под прикрытием крымского побережья. Наготове к применению 2 надводных ракетоносителя с 16 "калибрами", - говорится в сообщении.

В ОК напоминают, что, по информации Стамбульского совместного координационного центра, на 31 октября согласован план движения 14 судов морским гуманитарным коридором.

"Силы обороны в готовности обеспечить выполнение возложенных на них задач для безопасного прохода торговых судов в рамках Черноморской зерновой инициативы", - отмечают украинские бойцы.

Однако отмечают, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, не теряют актуальности.

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