РФ удерживает в Черном море 2 ракетоносителя с 16 "калибрами"
В Черном море находятся 2 российских носителя "калибров", из которых оккупанты могут атаковать украинскую территорию 16 крылатыми ракетами
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.
"Корабельная группировка вражеских сил в Черном море насчитывает 8 кораблей, маневрирует под прикрытием крымского побережья. Наготове к применению 2 надводных ракетоносителя с 16 "калибрами", - говорится в сообщении.
В ОК напоминают, что, по информации Стамбульского совместного координационного центра, на 31 октября согласован план движения 14 судов морским гуманитарным коридором.
"Силы обороны в готовности обеспечить выполнение возложенных на них задач для безопасного прохода торговых судов в рамках Черноморской зерновой инициативы", - отмечают украинские бойцы.
Однако отмечают, что угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам, в зоне достижения соответствующего вражеского оружия, не теряют актуальности.
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