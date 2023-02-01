РФ удерживает в Черном море 13 кораблей: 3 из них являются ракетоносителями "калибров"

Об этом отчитывалось в ВМС Украины.

Так, 1 февраля на боевом дежурстве в Черном море находятся 13 российских кораблей: среди них три носителя "калибров", поэтому общий возможный пуск будет достигать 20 ракет.

"В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 1 корабль; в Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - резюмировали в ВМС.

Напомним, глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что Россия продолжает производить высокоточные боеприпасы, поэтому ракетные удары по Украине могут продолжаться, по самому пессимистическому сценарию, еще шесть месяцев.

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