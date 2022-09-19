Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"РФ удерживает свою группировку на правом берегу Днепра исключительно по политическим мотивам. С точки зрения военной стратегии им обычно давно нужно было бы забираться на левый берег, потому что для такой большой группировки, там где-то около 20 тыс. солдат и офицеров находится, насколько я понимаю, нужна качественная логистика, которой уже нет. Украинская армия уничтожила фактически все мосты, а этими паромными переправами или какими-то понтонами, которые они там приводят, абсолютно невозможно обеспечить надлежащую поставку боекомплекта и питания, топлива и всего, что нужно. что стратегия украинских войск и Генштаба абсолютно филигранна", - отметил Осадчук.

Нардеп отметил, что ВСУ фактически вынуждают российскую армию покинуть территорию правого берега Днепра без боя.

"Там очень сложно идти в атаку, ведь это степная зона, открытая местность, очень много каналов, которые фермеры прокопали для орошения полей. Поэтому я думаю, что стратегия "выдавливания" российских войск путем разрушения цепочек поставления чрезвычайно перспективна, я не удивлюсь, если в ближайшие месяцы мы просто увидим отступление без особого боя, потому что они не смогут дальше снабжать свои подразделения на правом берегу", - добавил он.

Бывший французский генерал Доминик Тринкан уверен, что до октября украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра, включая Херсон.

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