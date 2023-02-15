Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья.

Россия удерживает по меньшей мере 6 000 украинских детей в специальных лагерях для "политического перевоспитания", вероятно, реальное количество намного больше.

Исследователи Йельского университета обнаружили не менее 43 лагерей и другие объекты, где содержались украинские дети. Некоторые из заведений замаскировали под "оздоровительные". Все лагеря находятся на территории временно оккупированного Крыма и РФ. В частности, 7 из них находятся в Крыму, 2 – в Сибири, один на Дальнем Востоке в России.

"Основной целью лагеря, который мы определили, является политическое перевоспитание", - сказал Натаниэль Реймонд, один из исследователей, во время брифинга.

В отчете говорится, что некоторые из детей были переданы в приемные семьи в России или усыновлены россиянами. В частности, отмечается, что самому младшему ребенку было всего четыре месяца, самому старшему - 17 лет.