РФ удерживает по меньшей мере 6000 украинских детей в специальных заведениях для "политического перевоспитания"
Россия забрала на "политическое перевоспитание" по меньшей мере 6 000 детей из Украины, их удерживают во временно оккупированном Крыму и РФ, некоторые из них были отданы на усыновление россиянами
Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья.
Россия удерживает по меньшей мере 6 000 украинских детей в специальных лагерях для "политического перевоспитания", вероятно, реальное количество намного больше.
Исследователи Йельского университета обнаружили не менее 43 лагерей и другие объекты, где содержались украинские дети. Некоторые из заведений замаскировали под "оздоровительные". Все лагеря находятся на территории временно оккупированного Крыма и РФ. В частности, 7 из них находятся в Крыму, 2 – в Сибири, один на Дальнем Востоке в России.
"Основной целью лагеря, который мы определили, является политическое перевоспитание", - сказал Натаниэль Реймонд, один из исследователей, во время брифинга.
В отчете говорится, что некоторые из детей были переданы в приемные семьи в России или усыновлены россиянами. В частности, отмечается, что самому младшему ребенку было всего четыре месяца, самому старшему - 17 лет.
- Напомним, ранее также сообщалось, что российские оккупанты собираются отправить украинских детей, проживающих на временно оккупированной территории Луганщины, в Карелию.
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