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РФ удерживает Черное море три корабля. Ракетоносителей среди них нет

12 июня, 2023 понедельник
10:36
Война с Россией

По состоянию на утро 12 июня на боевом дежурстве в Черном море находятся три российских корабля, но ракетоносителей среди них нет

Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

На боевом дежурстве в Азовском море находится один русский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находятся 8 вражеских кораблей, но ракетоносителей среди них нет.

Фото: пресс-служба ВМС

Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.

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