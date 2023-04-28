Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграме.

"Российская авиация в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по приграничной Черниговской области. С 15:30 до 15:35 зафиксировано три прихода, вероятно УАБ выпущены с двух самолетов, по Костобоброву", - подчеркнули в ведомстве.

По информации ГСЧС, в результате атаки повреждены восемь домов, два из которых горят. Информацию о потерпевших уточняют.