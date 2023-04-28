РФ ударила управляемыми авиабомбами по Черниговщине: повреждены восемь домов
На Черниговщине днем 28 апреля россияне нанесли трое авиаударов по Костобоброву, повреждены восемь домов
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в телеграме.
"Российская авиация в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по приграничной Черниговской области. С 15:30 до 15:35 зафиксировано три прихода, вероятно УАБ выпущены с двух самолетов, по Костобоброву", - подчеркнули в ведомстве.
По информации ГСЧС, в результате атаки повреждены восемь домов, два из которых горят. Информацию о потерпевших уточняют.
- 27 апреля россияне дважды обстреляли приграничье Черниговщины, выпустив восемь минометных снарядов.
- 28 апреля они нанесли авиаудар по Семеновке на Черниговщине, в результате чего пострадало предприятие.
- Позже РФ шесть раз била по приграничью Сумщины и Черниговщины, выпустив 40 снарядов.
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