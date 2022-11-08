РФ ударила ракетами по Запорожской области, есть повреждения
Утром 8 ноября войска РФ нанесли удар ракетами по селу Лежино Запорожской области, повреждены дом и близлежащие сооружения. В Степненской ОТО пострадало фермерское хозяйство
Об этом передает глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .
"Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С-300 по одному из деревень Запорожского района", - написал он.
Один вражеский боеприпас взорвался у господа, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле.
В свою очередь в ОПУ уточнили, что российские террористы нанесли удары в 04:30. Под прицелом было село Лежино. Также под обстрелами находилась Степненская ОТО Запорожского района. Там от ракет пострадал частный сектор. А также фермерское хозяйство.
"Хорошо, что нет ни раненых, ни погибших", - заметил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Всего за сутки было зафиксировано 74 обстрела, из которых 58 пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах.
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