Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией РФ ударила ракетами по Запорожской области, есть повреждения
Обновлено

РФ ударила ракетами по Запорожской области, есть повреждения

8 ноября, 2022 вторник
09:01
война с Россией

Утром 8 ноября войска РФ нанесли удар ракетами по селу Лежино Запорожской области, повреждены дом и близлежащие сооружения. В Степненской ОТО пострадало фермерское хозяйство

Об этом передает глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме .

"Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С-300 по одному из деревень Запорожского района", - написал он.

Один вражеский боеприпас взорвался у господа, повредив дом и постройки, другая ракета разорвалась в поле.

В свою очередь в ОПУ уточнили, что российские террористы нанесли удары в 04:30. Под прицелом было село Лежино. Также под обстрелами находилась Степненская ОТО Запорожского района. Там от ракет пострадал частный сектор. А также фермерское хозяйство.

"Хорошо, что нет ни раненых, ни погибших", - заметил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Всего за сутки было зафиксировано 74 обстрела, из которых 58 пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в 17 населенных пунктах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожская область
Читайте также:
електроенергія
2 ноября, 2022 среда
В МИД Китая отреагировали на ракетные обстрелы РФ критической инфраструктуры в Украине
Джейк Салліван
7 ноября, 2022 понедельник
Советник президента США Салливан провел тайные переговоры по войне в Украине с окружением Путина, - WSJ
Андрій Піонтковський
5 ноября, 2022 суббота
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 38.9
    Продажа 39.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 ноября
09:58
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Вскоре ожидаем качественные изменения на правобережье Херсона, - Згурец
09:50
На фото потери врага
РФ потеряла за сутки еще 710 солдат, 15 танков, самолет и 4 беспилотника, - Генштаб ВСУ
09:45
"Попытка запятнать имидж": в КНДР отвергли обвинения в поставке оружия в Россию
09:34
Генсек НАТО предостерег лидеров Сербии и Косово от эскалации в регионе
09:32
Курс валют 8 ноября: цена доллара и евро в обменниках
09:20
Британская разведка назвала новый ключевой логистический узел РФ после повреждения Крымского моста
09:03
В Украине создали новую ОО для помощи вынужденным переселенцам
08:45
Николай Княжицкий
Кто и почему толкает Украину в "Минск-3"
08:34
Сборная Бразилии обнародовала состав на чемпионат мира-2022
08:30
В Ямполе в Донецкой области нашли тела еще четырех убитых россиянами во время оккупации гражданских
08:24
В Беларуси формируют российско-белорусскую группировку войск, - Генштаб
08:14
Силы обороны отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов
07:56
На фото Вооруженные силы Украины
Украинское войско поразило 17 районов сосредоточения врага и 5 пунктов управления
07:56
Оккупанты ночью били по Никопольщине: изуродованные дома, предприятия и газовод
07:40
ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов в Горловке и Сватово
07:11
Дональд Трамп анонсировал "большое заявление"
07:01
УПЛ: результаты и расписание матчей 12-го тура чемпионата Украины
06:45
путлер путин хуйло
В ISW назвали фигуры, от которых зависим Путин
06:02
В Германии с яхты российского олигарха Усманова конфисковала картины на €5 млн
06:01
Интернет
Исторический минимум. Россия среди лидеров в мировом рейтинге интернет-цензуры
05:36
Более $3,3 млрд. В США у хакера конфисковали рекордную сумму в биткоинах
05:30
Пелоси заявила, что нападение на ее мужа повлияет на решение о политической карьере
05:09
У России третий в течение недели инцидент с пассажирским самолетом. Борт из Стамбула аварийно приземлился в Сочи
04:45
Дальность полета более 10 тыс. км с грузом в 2 тонны: Китай представил новый беспилотник
04:18
Байден подтвердил переговоры Салливана с россиянами по поводу войны в Украине и ядерной безопасности
03:51
На Юге авиация ВСУ нанесла 8 ударов, а артиллерия отработала более 180 огневых задач.
03:23
В Одесской ОВА убеждены, что "зерновое соглашение" будет продлено 19 ноября
02:55
Министры обороны США и Италии обсудили помощь Украине и поставкам систем ПВО
02:28
Порты России подвергаются санкциям. Падение товарооборота от 50 до 90%
02:01
G20
В Белом доме убеждают Украину ехать на саммите G20, даже если там будет РФ
01:34
США и Украина
В США поддержали названные Зеленским условия для переговоров с Россией
01:09
Обновлено
"Антонов": в направлении строительства второй "Мрии" начались конструкторские работы
01:06
Литва предоставила Украине 13 генераторов, вторую партию помощи энергетикам уже готовят к отправке
00:51
В Украине погиб доброволец из США, воин Интернационального легиона
00:49
По меньшей мере треть дипломатов в Молдове связаны с ФСБ, - СМИ
00:24
Безнаказанность коррупционеров при Путине. Госдеп ответил на заявление Пригожина о вмешательстве в выборы в США
00:01
8 ноября будут отключать электроэнергию в Киеве и семи областях. Подробности
2022, понедельник
7 ноября
23:41
Строительство стены на границе с Калининградом поддерживает около 64% поляков.
23:23
Эксклюзив
Светлана Тихановская
Если Лукашенко признает оккупированные территории частью РФ, Запад должен признать Тихановскую президентом Беларуси - член Сейма Польши
23:00
Укрэнерго: Самая сложная ситуация – на Киевщине и Харьковщине, но до следующей недели ее, вероятно, удастся улучшить
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV