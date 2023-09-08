РФ ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожья: пострадал человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 7 утра сознательно о по меньшей мере одного пострадавшего человека.

"На месте работают все соответствующие службы. Все подробности впоследствии", – добавили в администрации.

Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил , что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.