РФ ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожья: пострадал человек
Утром пятницы 8 сентября российские террористы атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье. В результате обстрела ранен человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 7 утра сознательно о по меньшей мере одного пострадавшего человека.
"На месте работают все соответствующие службы. Все подробности впоследствии", – добавили в администрации.
Впоследствии секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил , что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.
- Днем 7 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по гражданскому объекту инфраструктуры в Запорожском районе. На месте возник пожар.
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