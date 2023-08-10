Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ ударила по Запорожью: погиб человек, 11 пострадавших
Обновлено

РФ ударила по Запорожью: погиб человек, 11 пострадавших

10 августа, 2023 четверг
21:48
Война с Россией

Российские террористы в четверг, 10 августа, обстреляли объект гражданской инфраструктуры в Запорожье, в результате чего один человек погиб, 11 получили ранения

Такие данные в 21.35 обнародовал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Пока известно об 11 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии", - написал он.

На удар по Запорожью отреагировал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский: "Запорожье. Город ежедневно страдает от обстрелов оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию начался пожар. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые. Все службы на местах. Работают, спасают людей. Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, идущий вперед и ведущий за собой вперед, освобождающий нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет".

По состоянию на 20:22, как информировал Куртев, было известно о девятерых пострадавших в результате российских обстрелов. Кроме того, были повреждены две многоэтажки, медицинское и образовательное учреждение.

Ранее он уточнил , что один человек погиб, также известно о пяти пострадавших.

По состоянию на 19:49 было известно о двух пострадавших.

"Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение", - написал Куртев.

обстріл Запоріжжя

Фото: Запорожская областная военная администрация

Ранее Куртев сообщил , что россияне нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего начался пожар.

"На месте прилета начался пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

обстріл Запоріжжя

Фото: Запорожская областная военная администрация

На месте обстрела работают соответствующие службы.

  • Вечером 9 августа россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья. В результате российского удара по Запорожью погибли 3 человека, еще 9 получили ранения, среди них один ребенок.
  • 10 августа стало известно, что среди погибших были две девушки-музыкантки, дочери нацгвардейцев.
Украина
Запорожье
російська армія
Запорожская область
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Лукашенко
9 августа, 2023 среда
Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
9 августа, 2023 среда
Шойгу обвинил Польшу в намерении оккупировать западные области Украины
вибух на оптико-механічному заводі
9 августа, 2023 среда
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
10 августа
22:07
Live
"Арис" – "Динамо" 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
21:52
"Днепр-1" уступил чешской "Славии" в первом матче квалификации Лиги Европы
21:34
Во время рейда на левобережье Херсонщины украинские спецназовцы похитили майора армии РФ, - Bild
21:25
Эксклюзив
Павел Климкин
Политических и эмоциональных предпосылок для переговоров с РФ нет, - Климкин
20:53
"Эмми" перенесли из-за забастовок актеров и сценаристов
20:49
Вагнеровцы имитируют прибытие на границу с Польшей, чтобы растянуть польские войска, - Центр нацсопротивления
20:42
На Гавайях бушуют масштабные лесные пожары: погибли по меньшей мере 36 человек
20:16
Анатолий Трубин
Голкипер сборной Украины Трубин перешел из "Шахтера" в "Бенфику"
20:05
Духовная независимость, Формула мира и возвращение детей: Зеленский встретился с представителем Патриарха Варфоломея
20:03
OPINION
Барби компенсировала нарциссизм женщин
19:48
С 11 августа временно прекращен доступ к нижней части Киево-Печерской лавры
19:40
Генштаб: за сутки на фронте произошло 25 боевых столкновений, ВСУ уничтожили станцию РЭБ и узел связи россиян
19:35
В Запорожье в результате удара РФ 9 августа погибли две девушки-музыкантки, дочери нацгвардейцев
19:31
Эксклюзив
Глава Ривненской ОВА: Наша задача – укреплять границу, это 229 км зоны ответственности области
19:13
Рада поддержала законопроект о соответствии государства стандартам НАТО и ЕС
19:00
Обзор
Победные новости 533-го дня войны: ночные взрывы в Москве и новая партия оружия от Эстонии для ВСУ
18:47
В Rheinmetall заявили, что Германии требуются дополнительные €350 млрд для модернизации армии
18:16
Обновлено
Конкурент украинца Лунина в "Реале" Куртуа выбыл до конца года
18:04
Попытки компенсировать недостаточный сон в выходные не улучшают здоровье сердца, – исследование
18:02
OPINION
В Московии стертое разделение на "свое" и "чужое"
17:59
Птичка со здания и еще 583 лота: Илон Маск выставил на аукцион памятные вещи Twitter после ребрендинга соцсети
17:50
"В ближайшее время": Германия планирует дать Украине дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ
17:29
"Некомплект очень большой": в МВД России заявили о критической нехватке силовиков
17:05
Новости компаний
"Ты под моей защитой": военные создали уникальные принты для женских футболок бренда Lesia
16:56
Россия отказалась от условия восстановления аммиакопровода для разблокирования "зернового коридора"
16:52
Верховная рада
Рада призвала Макрона не пускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже
16:49
Обновлено
В Киеве на Подоле снесли 200-летнюю усадьбу, которая была образцом застройки ХІХ ст. Открыто уголовное производство
16:28
В Беларуси на Мозырском НПЗ возник пожар
16:18
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:15
Эстония передала Украине партию стрелкового оружия
16:03
OPINION
Украинцам нужно учиться быть благодарными
16:02
Первый после деоккупации: в Херсоне проведут кинофестиваль
15:59
Фактическая цена газа в Украине увеличилась впервые за девять месяцев
15:56
"Перспективные технологии": в Минагрополитики рассказали об использовании дронов в сельском хозяйстве
15:53
Абсурдный тезис об "игре" Украины на смену власти в Польше
15:38
В эти выходные в Украине можно будет увидеть метеорный дождь
15:23
Путин предполагает вероятность непосредственного участия в саммите G20 в Индии, – NBC News
15:21
Музей книги и книгопечатания оцифрует часть коллекции старопечатных изданий
15:19
Крупнейший банк Италии покидает российский рынок, - Reuters
15:10
Российские военные сжигают своих погибших вблизи Мелитополя, - Маляр
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV