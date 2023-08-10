Такие данные в 21.35 обнародовал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Пока известно об 11 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии", - написал он.

На удар по Запорожью отреагировал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский: "Запорожье. Город ежедневно страдает от обстрелов оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию начался пожар. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые. Все службы на местах. Работают, спасают людей. Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, идущий вперед и ведущий за собой вперед, освобождающий нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет".

По состоянию на 20:22, как информировал Куртев, было известно о девятерых пострадавших в результате российских обстрелов. Кроме того, были повреждены две многоэтажки, медицинское и образовательное учреждение.

Ранее он уточнил , что один человек погиб, также известно о пяти пострадавших.

По состоянию на 19:49 было известно о двух пострадавших.

"Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение", - написал Куртев.

Фото: Запорожская областная военная администрация

Ранее Куртев сообщил , что россияне нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего начался пожар.

"На месте прилета начался пожар. К сожалению, есть пострадавшие. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Фото: Запорожская областная военная администрация

На месте обстрела работают соответствующие службы.