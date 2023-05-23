Об этом сообщил в Telegram руководитель Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.

"Четыре человека среднего возраста (все гражданские) погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке. В момент попадания ракеты люди находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице. Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше", - написал Барабаш.

Глава Авдеевской ВА также призвал гражданских уезжать из города и оставил контакты для бесплатной помощи с эвакуацией.

"Дорогие жители. Жизнь - бесценна! Враг не остановится, пока не превратит Авдеевку в сплошные руины, и местные жители этих извергов абсолютно не волнуют. Для нас же важен каждый! Настаиваю на эвакуации! Горячая линия эвакуационной группы "Белый Ангел" на Авдеевском направлении – 066 56 19 102. Или сообщить о желании уехать можно по номеру 0956004026 (Авдеевский УСЗН). Обращайтесь. Вывезем, расселим БЕСПЛАТНО. Не рискуйте собственной жизнью и здоровьем!" – написал Барабаш.

По данным главы Авдеевской ВА, по состоянию на 21 мая в городе оставалось 1790 жителей.

Ранее сообщалось, что 23 мая РФ нанесла удар по многоэтажке в Авдеевке, ранив по меньшей мере двух человек.