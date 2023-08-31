РФ ударила по центру Купянска: получил ранения мужчина
Утром 31 августа российская оккупационная армия ударила по центру Купянска Харьковской области. В результате обстрела получил ранения и был госпитализирован мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате артиллерийского обстрела в 10:30 получил ранения мужчина 1962 года рождения, он госпитализирован в лечебное учреждение", - написал он.
По его данным, есть повреждения нежилых помещений, админпостроек и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы.
Фото: Telegram Олега Синегубова
- 10 августа в Купянском районе Харьковской области началась обязательная эвакуация мирного населения из 37 населённых пунктов.
- В результате обстрела Купянска 29 августа один мужчина погиб и еще один получил ранения.
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