РФ ударила по центру Купянска: получил ранения мужчина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате артиллерийского обстрела в 10:30 получил ранения мужчина 1962 года рождения, он госпитализирован в лечебное учреждение", - написал он.

По его данным, есть повреждения нежилых помещений, админпостроек и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы.

Фото: Telegram Олега Синегубова