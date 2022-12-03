РФ ударила по Сумщине из минометов 120 мм калибра. Повреждены предприятие и линии электропередач
В субботу, 3 декабря, российские террористы использовали минометы для обстрела территории Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В течение дня россияне обстреляли Эсманскую громаду. По одному из пограничных сел ударили из минометов 120 мм калибра. 4 мины разорвались на нашей территории. В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач", - пишет Живицкий.
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