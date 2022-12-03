РФ ударила по Сумщине из минометов 120 мм калибра. Повреждены предприятие и линии электропередач

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В течение дня россияне обстреляли Эсманскую громаду. По одному из пограничных сел ударили из минометов 120 мм калибра. 4 мины разорвались на нашей территории. В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач", - пишет Живицкий.

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