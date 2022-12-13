РФ ударила по пожарной части в Сумской области - сгорел автомобиль. Террористы также повредили сельский клуб
За день, 13 декабря, российские террористы нанесли 28 ударов по приграничным громадах Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне били по Эсманской, Белопольской и Хотинской громадах Сумской области. Противник нанес 28 ударов.
"На Хотинскую громаду россияне с беспилотника сбросили две взрывчатки. По Белопольской громаде враг вел минометный обстрел. Было 8 прилетов. Эсманьская громада: по приграничной деревне армейцы РФ выпустили 18 снарядов из САУ. Взрывы повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней", - пишет Живицкий.
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