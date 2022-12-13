Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне били по Эсманской, Белопольской и Хотинской громадах Сумской области. Противник нанес 28 ударов.

"На Хотинскую громаду россияне с беспилотника сбросили две взрывчатки. По Белопольской громаде враг вел минометный обстрел. Было 8 прилетов. Эсманьская громада: по приграничной деревне армейцы РФ выпустили 18 снарядов из САУ. Взрывы повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней", - пишет Живицкий.

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