РФ ударила по поселку вблизи Херсона: ранен мужчина
Российская оккупационная армия во вторник, 17 октября, обстреляла поселок близ Херсона, в результате чего ранение получил мужчина
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Указано, что в результате вражеской атаки один мужчина получил ранение ноги. Остальные данные пока данные уточняются.
Пока в ОВА не отметили, о каком населенном пункте идет речь.
- В ночь с 16 на 17 октября русские войска обстреляли Славянск Донецкой области. оккупанты попали в общежитие колледжа.
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