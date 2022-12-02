Об этом передает глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме.

"В результате попадания почти полностью разрушено административное здание, где находились все необходимые местным жителям службы. К счастью, люди уцелели", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты разбирают завалы.

В ночь на 2 декабря русские войска ударили по Запорожью. Это привело к пожару в здании объекта инфраструктуры.

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