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РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области

11 ноября, 2022 пятница
04:42
война с Россией

В ночь с 10 на 11 ноября российский агрессор нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области

Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"11 ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы", - пишет Борзов.

Воздушная тревога в Винницкой области продолжалась в период 02:21 – 03:55.

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