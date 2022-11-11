РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области

Об этом сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"11 ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы", - пишет Борзов.

Воздушная тревога в Винницкой области продолжалась в период 02:21 – 03:55.

В ночь с 10 на 11 ноября жители Харькова и Николаева слышали взрывы.

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