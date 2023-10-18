РФ ударила по объекту инфраструктуры в Сумах
Вечером 18 октября российский "шахед" попал в объект инфраструктуры в Сумах
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram .
"Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в городе Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация", - говорится в сообщении.
Там призвали жителей области находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги. Также в ОВА попросили не снимать и распространять фото и видео с места попадания.
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