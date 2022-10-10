Об этом сообщили глава ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

По состоянию на 10:57 известно, что 15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО.

Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место.

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ.

"Поэтому сейчас горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", - написал Садовый.

Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.

"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации со временем. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - подчеркнул Козицкий в своем телеграме.

Учеба в школах Львова сегодня дистанционная. Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги.

Также есть перебои со связью и интернетом.

"Перебои с мобильной связью в городе - временные. Оператор говорит, что сейчас восстановит", - добавил Садовый.

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