РФ ударила по объектам энергетической инфраструктуры Львовщины: приостановлена работа городских ТЭЦ
Во Львове и области утром 10 октября прогремели взрывы. Оккупанты выпустили 15 ракет по области, некоторые из них ударили по объектам энергетической инфраструктуры
Об этом сообщили глава ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.
По состоянию на 10:57 известно, что 15 ракет атаковали Львовскую область. Часть из них сбила ПВО.
Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место.
Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ.
"Поэтому сейчас горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", - написал Садовый.
Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регулировщики.
"Официально: зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области. Больше информации со временем. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте никаких фото, видео и предположений, не помогайте врагу", - подчеркнул Козицкий в своем телеграме.
Учеба в школах Львова сегодня дистанционная. Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги.
Также есть перебои со связью и интернетом.
"Перебои с мобильной связью в городе - временные. Оператор говорит, что сейчас восстановит", - добавил Садовый.
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