РФ ударила по Николаевке в Херсонской области, пострадал местный житель
Утром 24 августа российские войска открыли огонь по селу Николаевка Каховского района Херсонской области, вероятно, из танка
Об этом информирует Херсонская ОВА .
" Около 10:00 оккупанты ударили по населенному пункту, вероятно, из танка", - говорится в заявлении.
В результате обстрела пострадал 67-летний местный житель. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.
В то же время за минувшие сутки по Херсонской области противник совершил 99 обстрелов, из них по Херсону – 8 обстрелов. Россияне попали в районы 29 населенных пунктов области, территорию и здание детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне, админздание и магазин в Бериславском районе. Семь человек получили ранения.
- 20 августа российские террористы в Новобериславе в Херсонской области сбросили с беспилотника два взрывных устройства . В результате погиб мужчина.
- Днем 21 августа армия РФ с дрона сбросила на жителя Золотой Балки Херсонской области взрывоопасный предмет, в результате чего человек получил ранение.
- Также вчера россияне обстреляли Берислав и Софиевку в Херсонской области - ранения получили трое мирных жителей.
- Кроме того, утром вторника, 22 августа, российские кафиры атаковали поселок Камышаны Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница, еще один человек получил ранения.
- 22 августа войска России били по селу Николаевка Каховского района Херсонской области. Поражение получил мирный житель.
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