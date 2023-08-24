РФ ударила по Николаевке в Херсонской области, пострадал местный житель

Об этом информирует Херсонская ОВА .

" Около 10:00 оккупанты ударили по населенному пункту, вероятно, из танка", - говорится в заявлении.

В результате обстрела пострадал 67-летний местный житель. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

В то же время за минувшие сутки по Херсонской области противник совершил 99 обстрелов, из них по Херсону – 8 обстрелов. Россияне попали в районы 29 населенных пунктов области, территорию и здание детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне, админздание и магазин в Бериславском районе. Семь человек получили ранения.