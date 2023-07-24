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РФ ударила по Константиновке: убит 10-летний мальчик, ранены 8 детей и взрослых

24 июля, 2023 понедельник
22:17
Война с Россией

Вечером 24 июля оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области кассетными боеприпасами, в результате чего погиб 10-летний мальчик, ранены 4 детей и 4 взрослых

Об этом "Суспільному" рассказал начальник Константиновской МВА Алексей Рослов.

По его словам, российские военные в 19:10-19:20 совершили два обстрела из РСЗО "Смерч". Раненых детей доставят в больницу Днепра.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что противник открыл огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Ранее он сообщал, что среди раненых детей 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик.

Представитель прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева сообщила, что среди раненых детей – две сестры, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

"Телесные повреждения получили две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Во время обстрела граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", - рассказала спикер.

  • 23 июля российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Времен Яр в Донецкой области, в результате чего разрушен городской Дворец культуры, который был местом для оказания медицинской и гуманитарной помощи жителям.
Донетчина
Константиновка
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