РФ ударила по Константиновке: убит 10-летний мальчик, ранены 8 детей и взрослых

Об этом "Суспільному" рассказал начальник Константиновской МВА Алексей Рослов.

По его словам, российские военные в 19:10-19:20 совершили два обстрела из РСЗО "Смерч". Раненых детей доставят в больницу Днепра.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что противник открыл огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Ранее он сообщал, что среди раненых детей 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик.

Представитель прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева сообщила, что среди раненых детей – две сестры, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

"Телесные повреждения получили две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Во время обстрела граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", - рассказала спикер.