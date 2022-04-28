Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter .

28 апреля около 20:00 в Киеве прогремели взрывы.

Премьер-министр Болгарии Петков, находясь в Киеве 28 апреля, заявил , что его страна поможет Украине с ремонтом военной техники.

Находясь в Киеве 28 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал открыть коридоры эвакуации в Мариуполь, заявив, что город в осаде и является "кризисом внутри кризиса".

"Россия ударила по Киеву именно тогда, когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер Болгарии Кирилл Петков посещали нашу столицу. Этим отвратительным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", - подчеркнул он.