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РФ ударила по Киеву во время визитов Гутерреша и Петкова, - Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел назвал вечерние обстрелы украинской столицы очередной демонстрацией отношения России к Украине, Европе и миру
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter .
"Россия ударила по Киеву именно тогда, когда Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и премьер Болгарии Кирилл Петков посещали нашу столицу. Этим отвратительным актом варварства Россия еще раз демонстрирует свое отношение к Украине, Европе и миру", - подчеркнул он.
- 28 апреля около 20:00 в Киеве прогремели взрывы.
- Премьер-министр Болгарии Петков, находясь в Киеве 28 апреля, заявил , что его страна поможет Украине с ремонтом военной техники.
- Находясь в Киеве 28 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал открыть коридоры эвакуации в Мариуполь, заявив, что город в осаде и является "кризисом внутри кризиса".
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