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РФ ударила по Херсону: 6 пострадавших

18 апреля, 2023 вторник
11:01
Война с Россией

Во вторник, 18 апреля, армия РФ обстреляла район центрального рынка Херсона. В результате удара пострадали 6 человек

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Чиновник отметил, что днем россияне обстреляли район Центрального рынка города.

"В результате артобстрела пострадали 6 человек", - говорится в сообщении.

  • За прошедшие сутки, 17 апреля, российские войска обстреливали Херсонскую область 57 раз, в результате чего один человек получил ранения.
  • В течение 16 апреля российские войска 46 раз обстреливали Херсонскую область, а облцентр – трижды.
Херсон
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