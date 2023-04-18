РФ ударила по Херсону: 6 пострадавших
Во вторник, 18 апреля, армия РФ обстреляла район центрального рынка Херсона. В результате удара пострадали 6 человек
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Чиновник отметил, что днем россияне обстреляли район Центрального рынка города.
"В результате артобстрела пострадали 6 человек", - говорится в сообщении.
- За прошедшие сутки, 17 апреля, российские войска обстреливали Херсонскую область 57 раз, в результате чего один человек получил ранения.
- В течение 16 апреля российские войска 46 раз обстреливали Херсонскую область, а облцентр – трижды.
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