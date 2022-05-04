РФ ударила по инфраструктурному объекту в Кировоградской области

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.



"Беспокоен вечер над Кировоградщиной. Есть прилет в инфраструктурный объект за пределами областного центра. Все службы работают. Подробности впоследствии", - написал Райкович.



В Кировоградской области с 19:46 продолжалась воздушная тревога.





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