Об этом сообщил нардеп Муса Магомедов.

"Завод, которому более ста лет. Переживший революцию, гражданскую войну. Который во время Второй мировой был вывезен в эвакуацию, вернулся и возобновил работу. Фенольный завод был одним из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции - нафталина и фенолокрезолов", - написал политик.

"Сейчас завод переживает самое тяжелое время в своей жизни - его "освобождают" наши бесноватые соседи", - добавил он.

Фенольный завод в Нью-Йорке был построен в 1916 году и введен в эксплуатацию в 1917 году. Был дважды разрушен. В настоящее время он входит в группу Метинвест. С начала российского вторжения в Донбасс в 2014 году хранилище химических отходов фенольного завода оказалось между позициями украинской армии и оккупантов. Из-за этого экологи неоднократно били тревогу относительно реальной угрозы экологической катастрофы в случае повреждения частей производства. Промплощадка также относится к объектам с повышенной опасностью.