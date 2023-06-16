РФ ударила по фенольному заводу в Нью-Йорке Донецкой области – одному из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции
Утром 16 июня российская оккупационная армия ударила по фенольному заводу в Нью-Йорке – одному из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции
Об этом сообщил нардеп Муса Магомедов.
"Завод, которому более ста лет. Переживший революцию, гражданскую войну. Который во время Второй мировой был вывезен в эвакуацию, вернулся и возобновил работу. Фенольный завод был одним из крупнейших в мире производителей коксохимической продукции - нафталина и фенолокрезолов", - написал политик.
"Сейчас завод переживает самое тяжелое время в своей жизни - его "освобождают" наши бесноватые соседи", - добавил он.
Фенольный завод в Нью-Йорке был построен в 1916 году и введен в эксплуатацию в 1917 году. Был дважды разрушен. В настоящее время он входит в группу Метинвест. С начала российского вторжения в Донбасс в 2014 году хранилище химических отходов фенольного завода оказалось между позициями украинской армии и оккупантов. Из-за этого экологи неоднократно били тревогу относительно реальной угрозы экологической катастрофы в случае повреждения частей производства. Промплощадка также относится к объектам с повышенной опасностью.
- В мае россияне обстреляли полицейских , вывозивших гражданских с детьми из Нью-Йорка.
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