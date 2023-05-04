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Обновлено

Число погибших в результате российской атаки на Херсон и область 3 мая возросло до 23

4 мая, 2023 четверг
10:01
Война с Россией

Днем 3 мая россияне несколько раз атаковали Херсон и область: нанесли удар по железнодорожной станции, обстреляли единственный рабочий гипермаркет в городе, попали в дом. К утру 4 мая количество погибших возросло до 23 человек

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

За прошедшие сутки, 3 мая, российская армия совершила 98 обстрелов, выпустив 539 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон был под обстрелами 16 раз.

"С особой жестокостью обстрелян город Херсон. 82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух заведений торговли, завода и автохозяйства; территорию железнодорожного переезда", - написал Прокудин в телеграме.

К тому же он сообщил, что 3 мая из-за российской агрессии погибли 23 человека, еще 46 (из них два ребенка) - получили ранения.

Херсонская областная военная администрация объявила 4, 5 и 6 мая днями траура.

Вечером 3 мая количество погибших в результате обстрела составляло 21 человек, еще 48 были ранены.

"Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который покидает Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонщине. По состоянию на данный момент – 21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших", - писал президент Владимир Зеленский в телеграме.

До этого было известно о 19 погибших и 47 раненых в результате обстрелов. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил около 20-й глава ОВА Александр Прокудин.

Как рассказал глава пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире Еспресо, 18 человек погибли в Херсоне, еще один человек – в Бериславском районе.

По его словам, в результате обстрела гипермаркета АТБ 26 человек получили ранения, 4 человека погибли. Среди пострадавших – ребенок 6,5 года, у него тяжелые ранения: перелом бедра и ушиб. За жизнь ребенка борются врачи.

Во время обстрела вокзала один человек погиб, 4 получили ранения. В результате утреннего обстрела "Эпицентра" погибли три человека - женщина и два человека, ранены еще четыре.

"Обстрел продолжается почти весь день. Глава ОВА обратился к людям, чтобы не выходили из дома, были в укрытиях, шли в подвалы. Сейчас опасно находится на улице. Относительно пострадавших есть постоянные уточнения. Есть человек в тяжелом состоянии, получивший ранение в АТБ ", – добавил Толоконников.

Офис генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

"По состоянию на 16:30 из-за хаотичных обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек. Около 22 получили травмы разной степени тяжести", - написали в пресс-службе.

Также днем между селами Степановка и Музыковка под обстрелом РФ оказалась бригада энергетиков, которые чинили электросети после атак врага. В результате полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

Утром от обстрела Дарьевской общины области погиб мужчина.

Ранее об обстрелах областного центра сообщил Александр Прокудин.

"Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще трое гражданских ранены. Также повреждена карета скорой - медики не пострадали. На месте работают спасательные службы", - говорится в сообщении.

Еще раньше, днем, РФ атаковала единственный работающий гипермаркет в городе.

"Трое погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент. Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", - говорится в сообщении.

Утром РФ также обстреляла поселок в Херсонской области.

"Армия РФ ударила по Токаревке Дарьевской громады. Утром россияне били по жилым домам", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, один человек погиб. 47-летний мужчина получил несовместимые с жизнью ранения в собственном подворье.

На месте обстрела работают экстренные службы.

  • За прошедшие сутки 2 мая в результате 106 российских обстрелов по Херсонской области четыре человека погибли, семеро получили ранения.
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