РФ ударила по Дому ученых в Одессе: последствия обстрелов. Фоторепортаж
В воскресенье, 23 июля, россияне обстреляли Одессу, в результате чего пострадало историческое здание XIX века - Дом ученых, размещенный во дворце графа Толстого
Журналисты Еспресо.TV побывали на месте событий.
В результате удара в здании выбило стекла и старинные витражи, взрывной волной повреждена старинная мебель. Также был полностью разрушен сад во внутреннем дворике.
Погиб охранник соседнего ресторана.
Фото: Arty Lago
Фото: Arty Lago
Фото: Arty Lago
Фото: Arty LagoДом ученых в Одессе был создан в 1923 году и считается одним из первых на территории СССР и первым в Украине. В 1934 году переехал во дворец мецената графа Михаила Толстого. Само здание дворца построено в 1832 году по проекту архитектора Ф. К. Боффо для камер-юнкера Хорвата, а уже позже его выкупил Толстой.
Дом ученых продолжал работать в 1941-1944 годах, во время оккупации Одессы румынскими войсками.
Издание " Беляевка.City " отмечает, что в 1990-х в Доме ученых хотели сделать бизнес-клуб, но его директор Галина Валентиновна Терещенко обратилась в ЮНЕСКО, и здание осталось в собственности города.
В 2000 году здесь был открыт музей Дома ученых, основу экспозиции составляли собранные Терещенко экспонаты и документы. В 2002 году Дом ученых получил статус предприятия и право вести коммерческую деятельность.
- В ночь на 23 июля в результате очередной ракетной атаки России в Одессе был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, а также Дом ученых.
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