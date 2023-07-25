РФ ударила по Дому ученых в Одессе: последствия обстрелов. Фоторепортаж

Журналисты Еспресо.TV побывали на месте событий.

В результате удара в здании выбило стекла и старинные витражи, взрывной волной повреждена старинная мебель. Также был полностью разрушен сад во внутреннем дворике.

Погиб охранник соседнего ресторана.

Фото: Arty Lago

Фото: Arty Lago

Фото: Arty Lago

Фото: Arty Lago

Дом ученых в Одессе был создан в 1923 году и считается одним из первых на территории СССР и первым в Украине. В 1934 году переехал во дворец мецената графа Михаила Толстого. Само здание дворца построено в 1832 году по проекту архитектора Ф. К. Боффо для камер-юнкера Хорвата, а уже позже его выкупил Толстой.

Дом ученых продолжал работать в 1941-1944 годах, во время оккупации Одессы румынскими войсками.

Издание " Беляевка.City " отмечает, что в 1990-х в Доме ученых хотели сделать бизнес-клуб, но его директор Галина Валентиновна Терещенко обратилась в ЮНЕСКО, и здание осталось в собственности города.

В 2000 году здесь был открыт музей Дома ученых, основу экспозиции составляли собранные Терещенко экспонаты и документы. В 2002 году Дом ученых получил статус предприятия и право вести коммерческую деятельность.