РФ ударила по Днепропетровщине с РСЗО "Торнадо-С", ранив мужчину
В понедельник, 10 июля, Россия обстреляла Синельниковский район Днепропетровской области, ранив 58-летнего мужчину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.
"Сегодня под вражеский удар попала Межевская община Синельниковского района. Туда прилетело из РСЗО "Торнадо-С". Ранение получил 58-летний мужчина", - написал Лысак.
Также в результате этого обстрела повреждены 12 жилых домов, хозяйственная постройка и 3 авто.
Кроме того, захватчики обстреляли Марганецкую общину Никопольщины из тяжелой артиллерии. По данным ОВА, люди не получили повреждений.
Накануне, 9 июля, в результате российских ударов по 9 областям Украины 4 человека погибли, 18 - получили ранения.
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