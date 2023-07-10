Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

"Сегодня под вражеский удар попала Межевская община Синельниковского района. Туда прилетело из РСЗО "Торнадо-С". Ранение получил 58-летний мужчина", - написал Лысак.

Также в результате этого обстрела повреждены 12 жилых домов, хозяйственная постройка и 3 авто.

Кроме того, захватчики обстреляли Марганецкую общину Никопольщины из тяжелой артиллерии. По данным ОВА, люди не получили повреждений.

Накануне, 9 июля, в результате российских ударов по 9 областям Украины 4 человека погибли, 18 - получили ранения.