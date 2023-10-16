РФ ударила по Днепропетровщине ракетами, реактивной и тяжелой артиллерией, есть попадания
В ночь на 16 октября Россия нанесла удар по Днепропетровщине с использованием ракет, артиллерии и РСЗО "Град". Есть попадание по частным предприятиям и жилому сектору
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
"Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные ВК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района", - отметил Лысак.
В частности, пять раз враг бил по Никопольщине с применением артиллерии и РСЗО "Град".
В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Также получили повреждения пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственное сооружение, авто и остановка транспорта.
Фото: Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Задело газопровод и 4 линии электропередачи. Без света осталось почти полторы тысячи семей.
В Марганецкой громаде побиты два дома, религиозный объект и электросети.
- В частности, в Баштанском районе Николаевской области в воскресенье, 15 октября, в результате подрыва на мине погиб 14-летний мальчик, еще один ребенок получил травмы.
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