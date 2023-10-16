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РФ ударила по Днепропетровщине ракетами, реактивной и тяжелой артиллерией, есть попадания

16 октября, 2023 понедельник
08:05
Война с Россией

В ночь на 16 октября Россия нанесла удар по Днепропетровщине с использованием ракет, артиллерии и РСЗО "Град". Есть попадание по частным предприятиям и жилому сектору

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

"Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные ВК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района", - отметил Лысак.

В частности, пять раз враг бил по Никопольщине с применением артиллерии и РСЗО "Град".

В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Также получили повреждения пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственное сооружение, авто и остановка транспорта.

Фото: Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Задело газопровод и 4 линии электропередачи. Без света осталось почти полторы тысячи семей.

В Марганецкой громаде побиты два дома, религиозный объект и электросети.

  • В частности, в Баштанском районе Николаевской области в воскресенье, 15 октября, в результате подрыва на мине погиб 14-летний мальчик, еще один ребенок получил травмы.
Украина
Россия
Днепропетровщина
Никополь
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