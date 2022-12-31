РФ ударила по Авдеевке системой "Солнцепек", а ВСУ ликвидировали российских разведчиков, - руководитель ВГА Барабаш
В течение 30 декабря российская армия более 30 раз обстреляла Авдеевку Донецкой области, в том числе огнеметной системой "Солнцепек"
Об этом в эфире Еспресо заявил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Виталий Барабаш.
"Сутки тяжелые были. Вчера утром россияне завелись. Очень сложный и горячий день. Стреляли из минометов, ствольной артиллерии, танковый обстрел, РСЗО "Град", кассетные боеприпасы, зажигательные элементы. Около 13 часов ударили "Солнцепеком". Много штурмовых действий вчера было, ребята все отразили", - отметил он.
Барабаш добавил, что ни одно гражданское лицо не пострадало.
"По городу даже движения не было, люди не ходили за водой и гуманитаркой. За день более 30 обстрелов. Ночь прошла более-менее спокойно, единичные прилеты. Общался с командирами - нормально ребята им вчера насыпали. Техники отжимали, живой силы избили. Вчера были ликвидированы бойцы российского ГРУ. Есть подтверждение. Наутро видим, что они собираются с силами. Вероятно, сегодня день будет также очень жарким", - подчеркнул глава ВГА.
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