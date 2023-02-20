РФ ударила по Антоновке на Херсонщине: погибла супружеская пара
Российские захватчики 20 февраля нанесли удар по пгт Антоновка на Херсонщине: погибли два человека
Об этом сообщили в telegram-канале Херсонской ОВА.
"Когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена, получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте", - говорится в сообщении.
Мужчина был работником детской областной клинической больницы.
"Для супругов, смелых жителей Херсонщины, которые оставались на родной земле и помогали другим, из-за подлого врага сегодняшний день стал последним..." - добавляется в сообщении.
- В понедельник, 20 февраля, российская армия нанесла удар по пригороду Запорожья.
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