РФ ударила по Антоновке на Херсонщине: погибла супружеская пара

Об этом сообщили в telegram-канале Херсонской ОВА.

"Когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена, получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте", - говорится в сообщении.

Мужчина был работником детской областной клинической больницы.

"Для супругов, смелых жителей Херсонщины, которые оставались на родной земле и помогали другим, из-за подлого врага сегодняшний день стал последним..." - добавляется в сообщении.