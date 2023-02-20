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РФ ударила по Антоновке на Херсонщине: погибла супружеская пара

20 февраля, 2023 понедельник
17:50
война с Россией

Российские захватчики 20 февраля нанесли удар по пгт Антоновка на Херсонщине: погибли два человека

Об этом сообщили в telegram-канале Херсонской ОВА.

"Когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена, получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте", - говорится в сообщении.

Мужчина был работником детской областной клинической больницы.

"Для супругов, смелых жителей Херсонщины, которые оставались на родной земле и помогали другим, из-за подлого врага сегодняшний день стал последним..." - добавляется в сообщении.

  • В понедельник, 20 февраля, российская армия нанесла удар по пригороду Запорожья.
Херсонщина
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