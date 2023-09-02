РФ ударила из авиации по Одрадокаменке в Херсонской области: погиб мужчина, есть раненые

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что россияне выпустили управляемые авиабомбы по селу Одрадокаменка Бериславского района и попали в частные дома. В результате от полученных травм погиб 43-летний мужчина.

"Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе поврежден ряд домов.