РФ ударила из авиации по Одрадокаменке в Херсонской области: погиб мужчина, есть раненые
Российская оккупационная армия в субботу, 2 сентября, ударила управляемыми авиабомбами по Одрадокаменке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина и еще два человека получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается, что россияне выпустили управляемые авиабомбы по селу Одрадокаменка Бериславского района и попали в частные дома. В результате от полученных травм погиб 43-летний мужчина.
"Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в селе поврежден ряд домов.
- В этот же день россияне обстреляли из минометов Середину-Буду Сумской области. В результате вражеской атаки два работника АО "Сумыоблэнерго" получили ранения.
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