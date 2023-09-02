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РФ ударила из авиации по Одрадокаменке в Херсонской области: погиб мужчина, есть раненые

2 сентября, 2023 суббота
14:54
Война с Россией

Российская оккупационная армия в субботу, 2 сентября, ударила управляемыми авиабомбами по Одрадокаменке Херсонской области, в результате чего погиб мужчина и еще два человека получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что россияне выпустили управляемые авиабомбы по селу Одрадокаменка Бериславского района и попали в частные дома. В результате от полученных травм погиб 43-летний мужчина.

"Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе поврежден ряд домов.

  • В этот же день россияне обстреляли из минометов Середину-Буду Сумской области. В результате вражеской атаки два работника АО "Сумыоблэнерго" получили ранения.
Украина
Россия
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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