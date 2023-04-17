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"РФ убивает гражданских, похищает детей": Еврокомиссия напомнила Бразилии, кто агрессор, а кто жертва в войне

17 апреля, 2023 понедельник
21:53
Война с Россией

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим связям Петер Стано напомнил Бразилии, что именно Россия является агрессором в этой войне, а Украина – ее жертва

Об этом пишет " Радио Свобода ".

Россия и только Россия ответственна за незаконную и неспровоцированную агрессию против Украины. Нет вопросов о том, кто агрессор, а кто жертва. Россия убивает гражданских украинцев, уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру, похищает украинских детей, похищает также украинское имущество и территории. США и другие международные партнеры помогают Украине обеспечить ее законное право на самозащиту", - сказал он.

Стано отметил, что Россия нарушила устав ООН, и Бразилия ранее это уже признала, осудив вооруженную агрессию РФ вместе с более чем 140 странами. Дипломат также отметил, что Москве неоднократно предлагалось провести переговоры, однако она отказывалась, только наращивая эскалацию конфликта.

Он (президент Путин, – ред.) начал использовать энергетику как оружие, голод как оружие, тем самым затрагивая не только украинцев, но и других людей по всему миру. Он использовал с такой целью и зиму, а также именно он прибег к ядерному запугиванию и угрозам", - отметил чиновник.

Стано подчеркнул, что ЕС поддерживает установление мира как можно быстрее, однако, по его словам, именно Украина должна решать, когда начинать переговоры.

"ЕС, конечно, поддерживает установление мира как можно быстрее. Но давайте не забывать: Украина – жертва. Так что Украине и решать, на каких условиях должны начинаться переговоры о мире", - подчеркнул он.

  • Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинил Путина и Зеленского в том, что они "не делают шагов для примирения" и заявил , что необходимо создать аналог G20, чтобы завершить войну в Украине. По его словам, он уже обсудил данную возможность с некоторыми государствами.
ЕС
Бразилия
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