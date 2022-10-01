РФ убивает гражданских, которых теперь называет своими гражданами, – разведка Британии о Запорожье
Разведка Британии проанализировала удар России по колонне на выезде из Запорожья и подчеркнула, что Россия убивает гражданских, которых теперь называет своими гражданами
Об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в твиттере.
"Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках достичь тактического превосходства и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет своими гражданами", - говорится в британском обзоре.
Кроме того, британская разведка отмечает, что российский запас таких ракет, скорее всего, ограничен и является ценным ресурсом, предназначенным для уничтожения современных самолетов и ракет, а не использования против наземных целей.
Использование ракеты из системы ПВО для удара по наземному объекту почти наверняка было вызвано всеобщей нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности.
- РФ около 07:00 30 сентября ударила 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Число погибших возросло до 30, раненых - до 88. Среди пострадавших есть волонтеры, которые перевозят лекарства на временно оккупированные территории, эвакуируют людей, а также те, кто имеет родственников на захваченной россиянами части области.
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