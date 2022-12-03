Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

Он отметил, что Владимир Макей ненавидел весь путинский режим и очевидно, кому была выгодна смерть министра.

"Он был единственным каналом, единственным окном Лукашенко на Запад. И, как сейчас очень активно также обсуждается в российских пабликах, не только на Запад. Он вел переговоры и с Китаем от имени Лукашенко. Лукашенко очень завидовал Токаеву, который фактически уже получил гарантии своей территориальной целостности от Китая.Он пытался достичь того же. Конечно, что это вызвало бешенство в Кремле. И вы помните, такая последовательность событий: кажется чуть ли не за день-два до убийства Макея, и мне это вполне понятно, был утечка информации из американской разведки о том, что готовится покушение на Лукашенко. Вот это и было покушение на Лукашенко, они убили в Лукашенко то, чем он их больше всего пугал. Этот его западный или даже китайский вектор беларусской внешней политики", - подчеркнул политолог. .

По словам Андрея Пионтковского, сейчас самопровозглашенный президент Беларуси – полный заложник Владимира Путина, для которого эти преступления не решают никаких конкретных целей. Политолог добавил, что Владимир Макей и Александр Лукашенко раздражали президента РФ нежеланием вступать в прямую войну против Украины.

"И даже сейчас, ну что может сделать Путин сейчас, когда Лукашенко совсем беспомощен. Кстати, либо сегодня, либо в ближайшие дни Лукашенко будет в Москве, его вызвал в ставку хан, как было в Золотой Орде. Он может выкрутить ему руки и заставить отдать приказ беларусской армии, может его заменить, поставить другого человека", - заметил он.

26 ноября внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

За несколько часов до этого, Институт Лансинга сообщил, что РФ рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.

Беларусская оппозиция и украинские эксперты считают, что в таком случае Кремль может сделать ставку на лояльного РФ государственного секретаря совета безопасности Республики Беларусь генерала Александра Вольфовича.

27 ноября, оппозиционный российский общественный деятель, политэмигрант Леонид Невзлин написал, что главу белорусского МИД отравила ФСБ. .

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