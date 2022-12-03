"РФ убила в Лукашенко то, чем он больше всего пугал": Пионтковский о смерти главы МИД Беларуси Макея
Глава МИД Беларуси Владимир Макей был единственным каналом Александра Лукашенко на Запад, и РФ убила того, кого больше всего боялась в РБ
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.
Он отметил, что Владимир Макей ненавидел весь путинский режим и очевидно, кому была выгодна смерть министра.
"Он был единственным каналом, единственным окном Лукашенко на Запад. И, как сейчас очень активно также обсуждается в российских пабликах, не только на Запад. Он вел переговоры и с Китаем от имени Лукашенко. Лукашенко очень завидовал Токаеву, который фактически уже получил гарантии своей территориальной целостности от Китая.Он пытался достичь того же. Конечно, что это вызвало бешенство в Кремле. И вы помните, такая последовательность событий: кажется чуть ли не за день-два до убийства Макея, и мне это вполне понятно, был утечка информации из американской разведки о том, что готовится покушение на Лукашенко. Вот это и было покушение на Лукашенко, они убили в Лукашенко то, чем он их больше всего пугал. Этот его западный или даже китайский вектор беларусской внешней политики", - подчеркнул политолог. .
По словам Андрея Пионтковского, сейчас самопровозглашенный президент Беларуси – полный заложник Владимира Путина, для которого эти преступления не решают никаких конкретных целей. Политолог добавил, что Владимир Макей и Александр Лукашенко раздражали президента РФ нежеланием вступать в прямую войну против Украины.
"И даже сейчас, ну что может сделать Путин сейчас, когда Лукашенко совсем беспомощен. Кстати, либо сегодня, либо в ближайшие дни Лукашенко будет в Москве, его вызвал в ставку хан, как было в Золотой Орде. Он может выкрутить ему руки и заставить отдать приказ беларусской армии, может его заменить, поставить другого человека", - заметил он.
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