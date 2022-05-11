РФ убила трех мирных украинцев в Донецкой области, еще трое - ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 10 мая россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Марьинке, Авдеевке и Калинове. Еще три человека получили ранения. Также удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

9 мая стало известно, что на заблокированном россиянами заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще более 100 гражданских граждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb