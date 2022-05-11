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Главная война с Россией РФ убила трех мирных украинцев в Донецкой области, еще трое - ранены

РФ убила трех мирных украинцев в Донецкой области, еще трое - ранены

11 мая, 2022 среда
02:29
война с Россией

10 мая российский агрессор убил троих мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 10 мая россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Марьинке, Авдеевке и Калинове. Еще три человека получили ранения. Также удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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Донбасс
русская агрессия
Донетчина
война
Павел Кирилленко
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