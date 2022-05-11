РФ убила трех мирных украинцев в Донецкой области, еще трое - ранены
10 мая российский агрессор убил троих мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 10 мая россияне убили трех мирных жителей Донбасса: в Марьинке, Авдеевке и Калинове. Еще три человека получили ранения. Также удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
- 9 мая стало известно, что на заблокированном россиянами заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще более 100 гражданских граждан.
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