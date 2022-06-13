РФ убила шестилетнего мальчика в Лисичанске, - Зеленский

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Сегодня стало известно о гибели еще одного ребенка от российских обстрелов - именно на Донбассе, в Луганской области. Мальчик 2016 года рождения. Он жил в Лисичанске, в обычном доме на улице Московской. Вот так: шестилетний мальчик на улице Московской тоже, как оказалось , – опасный враг для Российской Федерации", – отметил президент.