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РФ убила на Донетчине еще четырех гражданских

2 сентября, 2022 пятница
08:55
война с Россией

За 1 сентября в результате вооруженной агрессии России на Донетчине погибли четыре человека, еще 10 ранены

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, за 1 сентября обнаружены двое погибших мирных жителей в Торецке, один в Великой Новоселке и еще один в Авдеевке. Еще десять получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 790 человек, более 2 тыс. – ранены.

По состоянию на 2 сентября в число пострадавших не входят погибшие в Волновахе и Мариуполе. В этих городах пока невозможно подсчитать точное количество жертв.

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