РФ убила на Донетчине еще четырех гражданских

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Так, за 1 сентября обнаружены двое погибших мирных жителей в Торецке, один в Великой Новоселке и еще один в Авдеевке. Еще десять получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 790 человек, более 2 тыс. – ранены.

По состоянию на 2 сентября в число пострадавших не входят погибшие в Волновахе и Мариуполе. В этих городах пока невозможно подсчитать точное количество жертв.