РФ убила на Донетчине еще четырех гражданских
За 1 сентября в результате вооруженной агрессии России на Донетчине погибли четыре человека, еще 10 ранены
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Так, за 1 сентября обнаружены двое погибших мирных жителей в Торецке, один в Великой Новоселке и еще один в Авдеевке. Еще десять получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 790 человек, более 2 тыс. – ранены.
По состоянию на 2 сентября в число пострадавших не входят погибшие в Волновахе и Мариуполе. В этих городах пока невозможно подсчитать точное количество жертв.
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