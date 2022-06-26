РФ убила мирного жителя Донбасса
25 июня россияне убили одного мирного жителей Донецкой области, еще восемь человек ранены
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .
Российские войска убили мирного жителя в Новолуганске. Еще восемь человек сегодня получили ранения.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко.
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