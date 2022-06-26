Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram .

Российские войска убили мирного жителя в Новолуганске. Еще восемь человек сегодня получили ранения.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко.