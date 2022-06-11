РФ убила двух мирных жителей Донбасса
11 июня россияне убили двух мирных жителей Донбасса, еще десять ранены
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram .
"За 11 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Нетайловом и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения", - написал он.
Кириленко добавил, что невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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