РФ убила двух мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram .

"За 11 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Нетайловом и Старом Караване. Еще 10 человек получили ранения", - написал он.

Кириленко добавил, что невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.