РФ убила 100 украинских спортсменов и тренеров с 24 февраля

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Еще 4 спортсмена и тренера - ранены, а 22 - находятся в плену

"Россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они Герои, лучшие из лучших наших людей. Сегодня более 3 тыс. спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу. Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте более 1100 спортсменов и тренеров. Для России жизнь оккупанта не стоит ничего. Для нас каждая жизнь — целая вселенная", – сказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт .

В конце мая Гутцайт говорил, что более 50 спортсменов погибли в результате полномасштабной войны России против Украины.

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