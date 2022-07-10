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РФ убила 100 украинских спортсменов и тренеров с 24 февраля

10 июля, 2022 воскресенье
00:59
Спорт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что с 24 февраля в Украине погибли 100 спортсменов и тренеров

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Еще 4 спортсмена и тренера - ранены, а 22 - находятся в плену

"Россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они Герои, лучшие из лучших наших людей. Сегодня более 3 тыс. спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу. Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте более 1100 спортсменов и тренеров. Для России жизнь оккупанта не стоит ничего. Для нас каждая жизнь — целая вселенная", – сказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт .

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война с Россией
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