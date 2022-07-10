РФ убила 100 украинских спортсменов и тренеров с 24 февраля
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что с 24 февраля в Украине погибли 100 спортсменов и тренеров
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
Еще 4 спортсмена и тренера - ранены, а 22 - находятся в плену
"Россияне убили 100 украинских спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя и от вражеских обстрелов. Мужчины и женщины. Взрослые и дети. Все они Герои, лучшие из лучших наших людей. Сегодня более 3 тыс. спортсменов с оружием защищают Украину и всю Европу. Ценой жизни и здоровья они борются за мирное будущее всего континента. На волонтерском фронте более 1100 спортсменов и тренеров. Для России жизнь оккупанта не стоит ничего. Для нас каждая жизнь — целая вселенная", – сказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт .
- В конце мая Гутцайт говорил, что более 50 спортсменов погибли в результате полномасштабной войны России против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Есресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное