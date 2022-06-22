Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 21 июня россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - во Часовом Яру. Еще 19 человек сегодня получили ранения", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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