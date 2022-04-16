РФ тянет на войну "музейные экземпляры" 60-х годов, - Арестович о технике, которую рашисты стягивают со всей России

Об этом он сказал в эфире "Фейгина Live".



"Начали замечать технику БТР-60 и Град-1. Это техника 60-х годов. Вытащили из музеев. Больше такого нигде нет. У них проблемы с техникой", - сказал Арестович и добавил, что "они угрожали стереть весь мир, а везут хлам, на который даже жалко тратить наши дроны-камикадзе".

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